Депутату Держдуми РФ відмовили у в’їзді на територію України

Сьогодні під час прибуття в Київський міжнародний аеропорт «Бориспіль» депутату Держдуми РФ, директору Інституту політичних досліджень Сергію МАРКОВУ було відмовлено у в`їзді на територію України.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Водночас співбесідник агентства відмовився назвати причини недопущення вказаної персони до нашої країни, посилаючись на те, що міжнародна практика не передбачає пояснення причин заборони на в`їзд будь-якій особі, відносно якої у приймаючої сторони є сумніви.

У свою чергу в прес-службі Держприкордонслужби України УНІАН підтвердили цю інформацію, зазначивши при цьому: «так, дійсно С.МАРКОВ був недопущений сьогодні на територію України після прильоту близько 18.00 в аеропорт «Бориспіль» за постановою СБУ і через півтори години був відправлений літаком, який слідує в аеропорт «Домодєдово» (Москва)». У присутності консула РФ йому було вручено відповідний документ.

У прес-службі Держприкордонслужби також відмовилися назвати причини такого рішення, але уточнили, що С.МАРКОВ в`їжджав до України, маючи при собі дипломатичний паспорт.

Як розповів у інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» сам С.МАРКОВ, він прямував до Києва для участі в конференції українських істориків з проблеми Голодомору і періоду радянської влади.