Ющенко вимагає від Яценюка активізувати роботу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що надзвичайно стурбований гальмуванням процесу внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Як повідомляє прес-служба Президента, затягування з підготовкою таких змін не дозволяє привести розміри соціальних стандартів життя населення у відповідність із реальною ситуацією та вирішити низку важливих проблем, що потребують додаткового фінансування, на державному та місцевому рівнях, йдеться у листі В.ЮЩЕНКА голові Верховної Ради Арсенію ЯЦЕНЮКУ.

Ураховуючи рішення Верховної Ради України щодо направлення проектів законів про внесення змін до держбюджету на 2008 рік до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для підготовки на повторне перше читання, глава держави наголошує на необхідності активізації роботи в Комітеті з підготовки узгодженого законопроекту.

Крім того, з урахуванням змін, що були внесені парламентом до держбюджету на цей рік для подолання наслідків стихійного лиха, підвищення з 1 вересня п.р. ставок акцизного збору на тютюнові вироби та стану виконання доходної частини бюджету, В.ЮЩЕНКО пропонує внести такі корективи до дохідної та видаткової частин державного бюджету.

Глава держави зазначає, що, за розрахунками фахівців Секретаріату Президента України, реальним є збільшення доходів державного бюджету в 2008 році до 245,1 млрд. грн., що на 2 млрд. грн. більше, ніж передбачалось у законопроекті, внесеному ним до Верховної Ради (реєстраційний №2713-1 від 10.07.2008). Такі додаткові доходи очікується одержати в обсязі 1 млрд. грн. від рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, та 1 млрд. грн. за рахунок збільшення надходжень акцизного збору з тютюнових виробів.

Президент наголошує, що ураховуючи визначений законом обсяг доходів державного бюджету (221,2 млрд. грн.), додатковий ресурс, який може бути розподілений, становитиме 23,9 млрд. грн.

Зазначений ресурс, вважає В.ЮЩЕНКО, доцільно спрямувати на збільшення видатків, пов`язаних зі зміною стандартів життя, забезпечення прискорення реалізації завдань щодо професіоналізації Збройних Сил, збалансування фінансового стану НАК «Нафтогаз України», проведення заходів, пов`язаних з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та інших видатків.

Президент просить врахувати наведені пропозиції під час підготовки у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету узгодженого варіанту проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».