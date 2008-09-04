Тимошенко: треба замінити райдержадміністрації виконкомами

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне шляхом зміни Конституції для децентралізації влади замінити райдержадміністрації виконавчими структурами районних рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про те, що такі зміни необхідно вносити невідкладно, Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на нараді з мерами міст і представниками обладміністрацій, яка була присвячена підготовці проекту держбюджету на 2009 рік.

“Обов`язково я вийду з такою ініціативою, і у Верховній Раді, я думаю, знайдеться конституційна більшість для того, щоб надати повноваження місцевим органам влади, місцевим органам самоврядування, дати можливість їм не згори отримувати керівників виконавчої влади, а робити це на місцях, і не мати районних державних адміністрацій, а мати виконкоми в кожній раді”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що саме таким чином можна забезпечити дієвість місцевої влади.