Країни ЄС не готові визнати європейську перспективу України

Країни Європейського Союзу готові назвати нову угоду з Україною Угодою про асоціацію, але не готові визнати її європейську перспективу.

Як передає сьогодні Інтернет-видання EUobserver з посиланням на AFP, в середу, 3 вересня, країни-члени ЄС погодили проект фінальної заяви саміту Україна-ЄС, який відбудеться у французькому Евіані 9 вересня.

У проекті фінальної заяви країни-члени ЄС планують визнати “європейські прагнення України” та “зберегти відкритим шлях для подальшого прогресивного розвитку відносин Україна-ЄС”.

ЄС також готовий назвати нову двосторонню угоду з Україною Угодою про асоціацію, запровадивши глибокі політичні контакти та розпочавши діалог про безвізовий режим.

Водночас, зазначає видання, проект фінальної заяви не передбачає визнання “європейської перспективи” для України.

EUobserver зазначає, що проти слова “перспектива” в проекті фінальної заяви виступили Нідерланди, Бельгія та Німеччина.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня у французькому Евіані відбудеться саміт Україна-ЄС. Україна очікує від французького президентства в ЄС посилення співпраці між Україною та Європейським Союзом.