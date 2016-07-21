Бунт в Ірпінській колонії: у пенітенціарній службі розповіли подробиці події

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, надзвичайна подія у виправному центрі сталася увечері 20 липня.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, близько 20-ї години під час прибуття засуджених до Ірпінського виправного центру із контрагентських об’єктів заступник начальника цієї установи з нагляду і безпеки та оперативної роботи Анатолій Шепель здійснив огляд засуджених з метою виявлення у них заборонених предметів.

«Під час таких заходів співробітнику установи здалося, що один із засуджених перебував під дією наркотичних речовин. До останнього було застосовано фізичну силу, що викликало обурення основної маси засуджених. Вони зібралися біля чергової частини та висловили невдоволення шляхом побиття вікон», - повідомили у пенітенціарній службі.

«На місце події прибули співробітники обласного управління та апарату ДПтС України, завдяки яким вдалося припинити масову непокору засуджених», - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, «із засудженими було проведено роз’яснювальну роботу, здійснено перевірку наявності їх на своїх місцях та здійснено команду «Відбій». Усі особи, які відбувають покарання в Ірпінському виправному центрі (№ 132), перебувають на місці». «Втечі засуджених не допущено», - наголошується в повідомленні.

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Також співробітники установи викликали карету «швидкої допомоги», лікарі якої надали засудженому, до якого було застосовано фізичну силу, необхідну медичну допомогу, запевнили в ДПтС, додавши, що «на даний час зазначена особа перебуває в установі, госпіталізації не потребує».

За цим фактом проводиться службова перевірка. Про подію повідомлено відповідні правоохоронні органи.

Ситуація в установі контрольована, зазначається у повідомленні.

Ірпінський виправний центр управління ДПтС України в м. Києві та Київській області (№ 132) – це установа мінімального рівня безпеки для утримання чоловіків, засуджених до обмеження волі. Наразі в установі утримується 175 осіб.