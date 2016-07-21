В'ятрович прокоментував перейменування Московського проспекту на Степана Бандери

Бандера, як розповів В'ятрович в інтерв'ю "Українській правді", є символом боротьби за незалежність.

"Я не кажу, що така вулиця повинна бути в кожному місті і що ми повинні повторювати якийсь комуністичний досвід з вулицями Леніна. Хай справді вирішують місцеві жителі і, в першу чергу, можливо, шанують своїх місцевих героїв", - переконаний він.

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Голова Інституту національної пам'яті вважає, що таким перейменуванням ми повинні вшанувати людину, яка справді боролася за незалежність України й неодноразово була засуджена на смертну кару.

"І неправда, що ця назва проспекту є нав'язаною згори. В обговоренні брали участь саме кияни, понад п'ять тисяч осіб. Могли голосувати лише ті, хто має київську реєстрацію. А потім абсолютною більшістю депутатів, яких обрали кияни, це рішення було підтримано", - підсумував В'ятрович.

Нагадаємо, 7 липня проспект Московський у Києві перейменували на проспект Степана Бандери.