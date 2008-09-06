В Україні змінився директор ЄБРР

Європейський банк реконструкції і розвитку призначив Андре КУУСВЕКА замість Камена ЗАХАРІЄВА директором банку в Україні.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Згідно з наданою інформацією, до цього призначення А.КУУСВЕК обіймав посаду директора ЄБРР у Казахстані.

А.КУУСВЕК є громадянином Естонії і випускником Стокгольмської школи економіки.

К.ЗАХАРІЄВ, який був директором ЄБРР в Україні з 2002 року, призначений директором Департаменту фінансової реструктуризації в штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні.

Довідка УНІАН. За даними на серпень 2008 року, ЄБРР в Україні взяв зобов`язання щодо надання інвестицій на суму більш як 3,2 млрд. євро в рамках 172 проектів.

Мета ЄБРР, власниками якого є 61 держава і дві міждержавні установи, полягає у сприянні переходу від централізованого планування до ринкової економіки в країнах від Центральної Європи до Середньої Азії.