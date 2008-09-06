На мисі Тарханкут - перший міжнародний фестиваль The BeatlesFest

12 вересня на мисі Тарханкут у Криму стартує Перший міжнародний фестиваль The BeatlesFest.

Як повідомила кореспондентові УНІАН організатор фестивалю Олена ВИНОГРАДНА, бітломанам хотілося б створити на мисі «полігон мистецтв».

«Після того, як довго мусирувалися проекти будівництва військового полігону на Тарханкуті, нам хотілося б оголосити про бажання створити «полігон мистецтв» у цих місцях», - зазначила О.ВИНОГРАДНА, додавши, що поки не йдеться про фінансування некомерційного проекту.

12 і 13 вересня посеред селища Чорноморське розгорнеться «музичний полігон». «Сер Пол МАККАРТНІ (який у червні виступав з концертом у Києві – УНІАН) “благословив” бітломанію в Україні. І ось ми її продовжуємо дорослим складом – Кузьма, Морс, Liberta... Багато гарних колективів приїдуть на Тарханкут», - зазначила О.ВИНОГРАДНА.

14 вересня в селищі Оленівка організатори The BeatlesFest представлять журналістам «досить скандальний проект». «Під керівництвом інструкторів з дайвінгу інваліди-колясочники занурюватимуться з аквалангами під воду. Сильні духом і тілом люди, позбавлені можливості ходити, можуть також захоплюватися екстримом, як і інші», - кажуть організатори фестивалю.

«Так Тарханкут, який уже завоював славу Мекки чорноморського дайвінгу, завойовує також славу Мекки активного відпочинку для всіх без винятку. І, звичайно, для тих, хто вміє жити в дусі любові та свободи – у дусі The Beatles», - кажуть організатори фестивалю.