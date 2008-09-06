Кабмін приготував прогнозні макропоказники на 2009 рік

Кабінет Міністрів України на засіданні в найближчу середу, 10 вересня, має намір затвердити прогнозні макропоказники на 2009 рік.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

«У середу на засіданні Кабінету Міністрів ці показники затверджуватимуть», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Нагадаємо, Б.ДАНИЛИШИН 2 вересня заявляв, що уряд зараз погоджує макропоказники на 2009 рік, у тому числі з Президентом України.

Міністерство економіки розробляє прогнозні макроекономічні показники, на основі яких формується проект бюджету країни.

Згідно з Бюджетним кодексом, уряд має до 15 вересня направити у Верховну Раду законопроект про бюджет наступного року.

У середині серпня перший заступник міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ заявив, що Мінфін сподівається, що інфляція в країні за підсумками 2009 року буде в межах 10%.

За його словами, саме такий показник інфляції планують використовувати для розрахунку бюджету на 2009 рік.