Потерпілих від повені "дістали" перевірками

Постраждалі від повені у Західній Україні скаржаться Президенту Віктору ЮЩЕНКУ на численні перевірки використання отриманих компенсаційних коштів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, останнім часом на адресу Президента надходять скарги від громадян, що проживають у постраждалих від цьогорічної повені регіонах, на численні перевірки з боку правоохоронних органів, екологічних інспекцій, КРУ, депутатів обласних рад використання на місцях компенсаційних коштів.

Зокрема, такі звернення надійшли з Бучацького району Тернопільської області та Новоселицького району Чернівецької області. Часто ці перевірки здійснюються без відповідних приписів і залучення фахівців, добре обізнаних зі станом справ у цих населених пунктах.

У зв’язку з цим у прес-службі Президента зазначають: “Людям незрозуміло, чому через місяць після повені вони повинні звітувати про використання коштів, адже виплати здійснено згідно із затвердженими в органах влади документами”.

За інформацією прес-служби В.ЮЩЕНКА, громадян обурює таке ставлення з боку представників влади.

Як наголошується у скаргах громадян, “вони готові повернути отримані кошти в обмін на спокій і можливість працювати на ліквідації наслідків стихійного лиха”.