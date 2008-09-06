В Україні на тисячу людей 49 підприємців

Комітет Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва наполягає на ухваленні мораторію щодо підзаконних актів.

Про це заявила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, в Україні є ряд підзаконних актів, які вже не діють або ж заважають діяльності підприємців.

«Зараз в Україні на тисячу чоловік доводиться 49 суб`єктів підприємництва. Ці показники відповідають показникам Європейського Союзу», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. Але, за її словами, існує ряд перешкод в українському законодавстві для розвитку підприємництва, які необхідно переглянути.

Як зазначив голова Державного комітету підприємництва України Костянтин ВАЩЕНКО, найбільш проблемним для підприємців сьогодні є питання доступу до кредитних ресурсів.