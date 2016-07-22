В Ужгороді ДПСник п’яним врізався у паркан дитсадка (фото, відео)

Про це повідомляє відділі комунікації Головного управління поліції в Закарпатської області.

Як йдеться у повідомленні, учора ввечері співробітник роти ДПС не впорався з керуванням і влетів у дитячий садок, знісши паркан.

У водія виявили у крові 2,5 проміле алкоголю.

Крім того, нетверезий працівник поліції дозволяв собі нецензурно висловлюватися та погрожувати журналістам, які прибули на місце події і зафіксували ДТП.

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Як повідомляють у поліції, цей працівник екс-ДАІ 13 лютого цього року також вчинив аварію у Хустському районі: будучи на підпитку, він виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з зустрічним авто. Правоохоронця було звільнено.

Проте 11 травня поточного року Ужгородський міськрайонний суд визнав його винним у скоєнні кримінального правопорушення за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) і призначив йому штраф у розмірі 3,4 тисячі гривень. Суддя апеляційного суду Закарпатської області 2 червня скасував рішення Ужгородського міськрайонного суду, що стало підставою для його поновлення на роботі.

«Виходячи з того, що цей працівник скомпрометував себе, йому була дана пропозиція не поновлюватися і написати заяву на звільнення, однак він відмовився. Кілька тижнів тому ця особа приступила до служби у роті дорожньої патрульної служби з обслуговування доріг державного значення», - додали у поліції.

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«Сьогодні цього працівника, який не вперше зганьбив честь мундира, – звільнено, а його діянням буде надана кваліфікована оцінка в рамках кримінального провадження», - повідомив т.в.о. начальника ГУ НП в Закарпатській області Степан Довгунь.

Як повідомляє Мукачево.net, мова йде про ДПСника на ім'я Федір Голубка 1975 року народження.