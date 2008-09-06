Міжнародні інвестори розчарувалися в Україні - експерт

Настрої світових інвесторів щодо України останнім часом набагато погіршилися, заявив у коментарі тижневику «Дзеркало тижня» (№ 33 (712) від 6 - 12 вересня 2008 р.) начальник казначейства «Укрсоцбанку» Фелікс ІНДЕНБАУМ.

За його словами, про це свідчить падіння фондового ринку (який побив цього року всі світові рекорди) і суттєве підвищення прибутковості вже випущених в обіг євробондів».

Іноземних інвесторів розчаровує дуже висока інфляція та зниження суверенного кредитного рейтингу України аґенцією Standard & Poor’s, зазначає експерт.

«Ситуацію погрішили й зовнішньополітичні загрози для України, що виявилися внаслідок грузинсько-російського конфлікту, і загострення внутрішньої політичної нестабільності в нашій країні», – наголосив Ф.ІНДЕНБАУМ.