5-й канал назвав переможця у номінації "Лідер нації"

14:12, 06 вересня 2008
Суспільство
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Нагороду вручили сьогодні

5-й канал відзначив Президента України Віктора ЮЩЕНКА як лідера нації та визначного світового політичного діяча.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави отримав цю нагороду за активну участь у вирішенні геополітичних питань.

Нагорода Президенту України була передана під час святкування 5-річчя каналу заступнику глави Секретаріату Президента України - Представнику Президента у Конституційному Суді України і Центральній виборчій комісії Марині СТАВНІЙЧУК.

Сьогодні вона була вручена В.ЮЩЕНКУ особисто.

Глава держави прийняв її з особливою подякою.

Саму номінацію було влаштовано з нагоди 5-річчя 5-го каналу. Номінанти визначалися за підсумками найрейтинговіших програм та сюжетів каналу новин.

Усього телеканал визначив 13 номінацій, претендентами на які були відомі політичні та громадські діячі.

 

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