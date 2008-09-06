5-й канал назвав переможця у номінації "Лідер нації"

5-й канал відзначив Президента України Віктора ЮЩЕНКА як лідера нації та визначного світового політичного діяча.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави отримав цю нагороду за активну участь у вирішенні геополітичних питань.

Нагорода Президенту України була передана під час святкування 5-річчя каналу заступнику глави Секретаріату Президента України - Представнику Президента у Конституційному Суді України і Центральній виборчій комісії Марині СТАВНІЙЧУК.

Сьогодні вона була вручена В.ЮЩЕНКУ особисто.

Глава держави прийняв її з особливою подякою.

Саму номінацію було влаштовано з нагоди 5-річчя 5-го каналу. Номінанти визначалися за підсумками найрейтинговіших програм та сюжетів каналу новин.

Усього телеканал визначив 13 номінацій, претендентами на які були відомі політичні та громадські діячі.