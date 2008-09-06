Голови сільрад на Тернопільщині звільняються через постійні перевірки

Голови сільських ради трьох постраждалих від повені населених пунктів Тернопільщини через численні перевірки написали заяви про звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова Тернопільської обладміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ, додавши, що зумовлено це численними перевірками, а відтак і конфліктами з односельцями.

“Голова села Устечко, яке найбільше затопило, ночами не спала, днями не спала. Ми запропонували президенту вручити їй орден Княгині Ольги за роботу, яку вона провела. А виявляється, що вона написала заяву на звільнення, тому що її просто замучили оті постійні перевірки”, – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

За його словами, чимало проблем виникає із зміною категорії постраждалих. Не всі люди, які заслуговують, щоб їх віднесли до першої категорії постраждалих і щоб вони отримали істотніші компенсації, можуть довести свою правоту, зауважив губернатор. “Здебільшого люди перекопали свої городи, а коли приїжджають перевіряючі, вони не бачать наслідків стихії і кажуть, що, мовляв, тут не було води і тут не затоплювало. То що людям треба було кілька місяців чекати і залишати все в такому стані”, – дивується керівник області.

Разом з тим, додав він, є й такі випадки, коли люди вимагають компенсувати їм навіть ті врожаї, які вони зібрали ще до повені. І через це в них виникають конфлікти із сільськими головами.