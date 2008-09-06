Спека протримається до середи

6-10 вересня у південній частині, Донецькій та Луганській областях утримається надзвичайно висока пожежна небезпека.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

7 вересня на території України за прогнозами синоптиків буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів та Закарпатті до 20°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°.

8-9 вересня у південній частині, східних і Дніпропетровській областях очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°, у східних областях місцями 9-11°; вдень 28-33°. Вітер північно-східний з переходом на південний , 5-10 м/с.

На решті території мінлива хмарність. 8 вересня без опадів, лише вдень у західних областях пройде короткочасний дощ, гроза, температура вночі 14-19°, вдень 27-32°, у західних областях 25-30°; 9 вересня невеликі та помірні короткочасні дощі, грози, температура вночі не зміниться, вдень знизиться у західних областях до 18-23°, Київській, Житомирській, Вінницькій - до 22-27°, решта областей до 25-30°; у Карпатах очікується короткочасний дощ, гроза, температура 8 вересня вночі 12-17°, вдень 20-25°, 9 вересня вночі 10-15°, вдень 13-18°. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, під час грози поривчастий.

10-11 вересня в західних та північних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози; температура знизиться вночі до 8-13°, вдень до 17-23°.

На решті території переважно без опадів; температура вночі 10-16°, вдень 21-27°..

У Києві та області 7 вересня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень близько 30°. По області - температура вночі 12-17°, вдень 27-32°.

8-9 вересня буде мінлива хмарність. 8 вересня без опадів, 9 вересня пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 14-19°; вдень 8 вересня 27-32°, 9 вересня 22-27°.

10- 11 вересня пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози; температура знизиться вночі до 8-13°, вдень до 18-23°.