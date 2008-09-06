Луганського держслужбовця затримали з хабарем

В Луганській області прокуратура порушила кримінальну справу щодо начальника відділу архітектури - головного архітектора Слов’яносербського району за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як встановили оперативники УБОЗ, держслужбовець вимагав 90 тисяч гривень хабара у громадянина, який хотів придбати під забудову три земельні ділянки в селі Весела Гора.

При передачі зазначеної суми хабара, зловмисник у своєму робочому кабінеті був затриманий «на гарячому» працівниками УБОЗ в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу. Міру запобіжного заходу визначить суд.