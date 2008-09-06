В Одесі відкрито пам'ятник конструктору ракет Валентину Глушку

В Одесі сьогодні відкрито пам`ятник геніальному конструктору ракетних двигунів Валентину Глушку на проспекті його імені. Подія приурочена до 100-річчя з дня народження видатного вченого, передає кореспондент УНІАН.

«Серед великих громадян Одеси, імена яких знає весь світ, особливе місце належить Валентину Глушку, - заявив на урочистій церемонії мер міста Едуард ГУРВІЦ. - Одесити шанують пам`ять знаменитого земляка. На будинку номер 10 по вулиці Ольгієвській, де він мешкав, встановлено меморіальну дошку, його ім`ям названо цей широкий сучасний проспект».

«Переконаний, - зазначив Е.ГУРВІЦ, - що з часом стане реальністю мрія конструктора про Одеський музей космонавтики. І щоразу, відзначаючи День міста, вдячні одесити згадуватимуть 2 вересня Почесного громадянина Одеси Валентина Глушка».

Син вченого Олександр ГЛУШКО, який прибув з Москви, у свою чергу, побажав молоді брати приклад з його батька: «Мій батько був дуже незвичайною людиною, він з дитинства дивився вгору, до зірок, з юності мріяв про політ до інших світів. І якщо сприймати це не тільки в прямому, але й у переносному розумінні, то я хотів би вам побажати одного: дивіться якнайдалі, мрійте про якомога більш нездійсненні космічні польоти і прагніть весь час до чогось нового, доброго, світлого».