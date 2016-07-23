На Кіровоградщині під час отримання хабара затримали групу поліцейських

На Кіровоградщині під час отримання хабара у розмірі 8,5 тис. доларів США затримано працівників поліції.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Кіровоградської області, вчора, 22 липня, близько 21:00 слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області за оперативного супроводу СБУ затримано групу поліцейських на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 8,5 тис. дол.

Оперуповноважені Кіровоградського відділу поліції ГУ НП в області вимагали кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності мешканця обласного центру за надуманими звинуваченнями у розбещенні неповнолітніх. Слідчі прокуратури уже затримали двох правоохоронців під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 3 тис. дол.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру, а також обрання їм запобіжних заходів.

Крім того, перевіряється причетність до скоєння цього злочину керівництва вказаного відділу поліції.