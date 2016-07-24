В Україні з початку року на водоймах загинуло майже 780 осіб - ДСНС
18:23, 24 липня 2016Суспільство
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Загалом з початку року на водоймах загинуло вже 778 осіб, з яких 72 дітей
З початку року на водоймах загинули 72 дитини / УНІАН
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, від початку липня цього року на водоймах загинуло 225 осіб, з яких 17 дітей.
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Загалом з початку року на водоймах загинуло вже 778 осіб, з яких 72 дітей.
Рятувальники вкотре закликають громадян не нехтувати елементарними правилами безпеки під час відпочинку на воді.
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