В Україні з початку року на водоймах загинуло майже 780 осіб - ДСНС

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, від початку липня цього року на водоймах загинуло 225 осіб, з яких 17 дітей.

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Загалом з початку року на водоймах загинуло вже 778 осіб, з яких 72 дітей.

Рятувальники вкотре закликають громадян не нехтувати елементарними правилами безпеки під час відпочинку на воді.