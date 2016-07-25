ЗМІ: У Маріуполі автомобіль з військовими упав в річку (фото)

03:41, 25 липня 2016
Суспільство
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У Маріуполі на річці Кальчик сталася ДТП.

mariupol.tv

Про це повідомляє сайт 0629.com.ua.

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В автомобілі, за попередньою інформацією, перебували військові.

ВАЗ-2106 збив опору мосту і вилетів в річку.

Водія авто в тяжкому стані забрала швидка допомога.

mariupol.tv

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