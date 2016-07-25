Розслідування вбивства Шеремета: експерти ФБР США допомогли встановити тип вибухівки - Луценко

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, про це під час брифінгу у Чернігові заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Вони вже допомогли нам у встановленні типу вибухівки, проведенні автоекспертизи, роботі з відеоматеріалами тощо», - повідомив він.

За словами Луценка, спеціалісти ФБР законно співпрацюють з МВС та Генеральною прокуратурою щодо розслідування кримінального провадження за фактом вбивства журналіста.

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Одночасно він висловився проти будь-якого витоку внутрішньої службової інформації, що може лише зашкодити розслідуванню справи.

«Коли ми будемо готові до публічної частини, зокрема оприлюднення фотороботів, ми це обов’язково зробимо», - запевнив він.

Луценко також повідомив, що розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства Шеремета здійснює Головне слідче управління МВС, а процесуальне керівництво – співробітники Генеральної прокуратури України, які мають величезний досвід розкриття таких справ.

«Робота триває», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. До розслідування вбивства підключилося і ФБР.