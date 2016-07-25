Пожежа в житловому будинку у центрі Львова: рятувальники боролися з вогнем більше години (відео)

Там спалахнув дах багатоповерхівки, передає Zaxid.net.

Полум'я швидко поширювалось і через щільну забудову, вогонь міг перекинутися і на сусідні житлові будинки.

З будинку встигли евакуювати людей. Постраждалих немає, та мешканці ледве стримують емоції. Навіть якщо пожежа не зачепила їхніх квартир, то помешкання залило водою.

А от про причини займання наразі невідомо.

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"Дах там в аварійному стані, старий, тече. Проводка теж, можливо, не мінялась давно, ми не знаємо, що це може бути", – розповідає Юрій, який приїхав допомогти друзям, чиє помешкання постраждало.

Поки що причини з’ясовує слідство. Зі стихією ж рятувальники боролися більше години. Адже на вузькій вулиці навіть зі встановленням драбини виникли труднощі.

"Вулиця досить вузька. Є лінії електропередач, тож рятувальникам довелося чекати відключення мережі, а вже потім розставляли драбину", – каже речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус.

Загалом пожежа знищила близько трьохсот квадратів покрівлі. Найбільше постраждала одна із мансардних квартир.