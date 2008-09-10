"Валентин+Ірина" - у Чернівцях виклали першу іменну бруківку

У Чернівцях на тротуарі вулиці Поповича в історичному центрі міста урочисто поклали першу іменну бруківку, на якій вибито імена чернівчан, які профінансували відповідні роботи. Захід відбувається в рамках цьогорічного святкування 600-річчя міста, що відзначатиметься у жовтні.

Як передає кореспондент УНІАН, першу бруківку власноруч поклав міський голова Чернівців Микола ФЕДОРУК, який запозичив цю ідею в одного із швейцарських міст.

На першій бруківці викарбувано ім’я Володимира Доцюка, який 13 років очолював Чернівецький міськвиконком. Такий подарунок колишньому мерові міста зробив його син.

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН заступник директора Департаменту житлово-комунального-господарства Чернівецької міськради Ярослав КУШНІРИК, наразі встановлено лише 19 іменних плит із піщаника. На одних вказано прізвище, ім’я і по-батькові, на інших - прізвище та ініціали. А на одній - "Валентин+Ірина".

Всього на тротуарі вулиці Поповича може розміститися 49 тисяч іменних бруківок загальною вартістю 11 мільйонів гривень.

Я.КУШНІРИК додав, що виготовлення однієї іменної бруківки коштує 300 гривень, 250 грн. з яких - собівартість роботи, а ще 50 грн. підуть на капітальний ремонт вулиці О.Поповича.