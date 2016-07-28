Співробітника "Харківобленерго" затримали за підозрою у хабарництві, йому загрожує до 10 років

Сьогодні, 28 липня, працівники прокуратури, Управління СБУ та Національної поліції викрили керівника одного з районних відділів "Харківобленерго" під час одержання неправомірної вигоди. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника начальника управління Дениса Маслія.

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За даними прокуратури, посадовець вимагав і отримав від жителя міста Чугуєва 48 тис. грн. На таку суму він оцінив узгодження документів, необхідних для підключення будинку до мережі електропостачання.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Керівник затримано в порядку ст. 208 КПК України. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри і обрання запобіжного заходу.

Максимальна санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.