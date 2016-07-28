Сі Бриз-2016: військові з України, Грузії і Молдови провели навчання на Дунаї

Як повідомили УНІАН у секторі з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 27 липня на ділянці Ізмаїльського прикордонного загону пройшов черговий етап проведення міжнародних навчань «Сі Бриз-2016».

«Вперше за багаторічну історію вчень вони пройшли на річці Дунай. Головним завданням цього етапу стало звільнення від незаконних формувань захопленого умовного міста і, в першу чергу, його стратегічних об'єктів. Одночасно з води здійснено десантування до місця, яке в навчальних цілях визначено як морський порт і з повітря - на територію аеропорту», - повідомили у секторі.

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За умовами навчань, загальною висадці десанту з корабля ВМС України «Юрій Олиференко» передувала висадка морської піхоти з кораблів і катерів Держприкордонслужби. Як наголошується в повідомленні, саме ці групи взяли під контроль морський порт і забезпечили безпечну висадку основних сил. Потім колона військової техніки рушила в аеропорт для підтримки сил, які провели десантування на територію аеропорту.

«Під час руху їх чекали засідки, з якими військові впоралися і продовжили рух до аеропорту», - повідомили у секторі з питань взаємодії зі ЗМІ.

До цих навчань були залучені корабельно-катерні склади Держприкордонслужби і ВМС України, а також військова авіація. Окрім українських військових, в даному етапі навчань взяли участь військові з Грузії і Молдови.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня в Україні стартували українсько-американські навчання «Сі Бриз-2016». Темою навчань є проведення багатонаціональної операції з безпеки в кризовому регіоні. Навчання проводяться в Одеській і Миколаївській областях і в північно-західній частині Чорного моря.