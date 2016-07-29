У Києві до п'яти років ув’язнення засудили міліціонера-хабарника

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, досудовим розслідуванням установлено, що в липні 2015 року правоохоронець підбурив громадянина передати йому 45 тис. грн хабаря за закриття кримінального провадження відносно нього.

Читайте такожУ Києві судитимуть двох колишніх прокурорів, які одержали 150 тисяч доларів хабара

Підполковника міліції затримали одразу після одержання обумовленої суми коштів.

«Погоджуючись із думкою державного обвинувача, Подільський районний суд м.Києва визнав правоохоронця винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Крім того, суд конфіскував на користь держави усе належне обвинуваченому майно.