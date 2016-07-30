У ГПУ обіцяють до 15 серпня представити повну картину вбивства адвоката Грабовського
До 15 серпня буде оприлюднена інформація про результати слідства щодо вбивства адвоката Юрія Грабовського.
Про це в ефірі Эспрессо.TV сказав заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
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"Вбивство адвоката Грабовського розкрито. У понеділок, 1 серпня, ми передамо матеріали адвокатам і двом підозрюваним для ознайомлення та передачі обвинувального акта до суду. Я обіцяв надати суспільству повну картину причин, наслідків, замовників цього злочину. В силу об'єктивних причин це затягнулося", - сказав Матіос.
Матіос анонсував, що до 15 серпня, зокрема, будуть оприлюднені матеріали оперативних зйомок у цій справі.
Як повідомлялося 25 березня, адвокат російського ГРУшника Олександра Александрова Юрій Грабовський був застрелений в колишньому колгоспному саду в 27 км від м. Жашків на Черкащині.