У ГПУ обіцяють до 15 серпня представити повну картину вбивства адвоката Грабовського

Про це в ефірі Эспрессо.TV сказав заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Читайте такожМатіос пообіцяв розповісти про мотиви "зловісного" вбивства Грабовського протягом тижня

"Вбивство адвоката Грабовського розкрито. У понеділок, 1 серпня, ми передамо матеріали адвокатам і двом підозрюваним для ознайомлення та передачі обвинувального акта до суду. Я обіцяв надати суспільству повну картину причин, наслідків, замовників цього злочину. В силу об'єктивних причин це затягнулося", - сказав Матіос.

Матіос анонсував, що до 15 серпня, зокрема, будуть оприлюднені матеріали оперативних зйомок у цій справі.

Як повідомлялося 25 березня, адвокат російського ГРУшника Олександра Александрова Юрій Грабовський був застрелений в колишньому колгоспному саду в 27 км від м. Жашків на Черкащині.