На Рівненщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: загинули 3 людини (фото)

На Рівненщині при зіткненні маршрутки з вантажівкою троє людей загинули, ще четверо травмовані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 1-ї години ночі на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Грушвиця-2 Рівненського району.

Поліція встановила, що водій пасажирського мікроавтобуса марки «Volkswagen Crafter» сполученням «Київ-Броди», рухаючись із Києва в напрямку Львова, здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив бокове зіткнення із автомобілем «Scania R480», який їхав у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП один пасажир маршрутки, 27-річний житель міста Броди, загинув на місці події, ще двоє пасажирів - 48-річний житель міста Радивилов та 58-річний житель міста Мелітополь - померли у реанімації.

Ще четверо жителів Рівненщини та Львівщини із тяжкими травмами госпіталізовані до Рівненської обласної клінічної лікарні.

«Наразі правоохоронці встановлюють кількість пасажирів, які була у мікроавтобусі, та проводять слідчі дії, аби ідентифікувати усіх учасників пригоди», - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження.