На Львівщині пройшли змагання з аквабайку (фоторепортаж)

У Львівській області на водоймищі Яворівського кар'єру, який є найбільшим в Україні за глибиною (до 70 метрів) та об'ємом води штучним озером, що утворилося на місці видобування сірки, 29-31 липня проходили змагання з аквабайку в рамках навчально-тренувального збору української федерації.

Про це повідомляє Tvoemisto.tv.

Майже півсотні спортсменів різних вікових груп родом з Харкова, Києва, Донецька, Чернігова, Василькова, Львова, Білої Церкви, Алушти та Одеси змагалися на гідроциклах за нагороди львівської обласної федерації.

Спортсмени, розділені на класи, змагалися у кільцевих перегонах та слаломі.

Аквабайк - це самостійний вид спорту, який зародився в Америці, в 80-х роках минулого століття. Аквабайки діляться на стоячі і сидячі. Сидячий більше підходить для швидкісної їзди, а стоячий ще й призначений для любителів всіляких трюків і стрибків.