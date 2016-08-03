"Хресний хід" супроводжували провокатори з "ДНР", "ЛНР" і Придністров'я - Тандіт

Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

"Ми знали, що починаючи від супроводу з Тернопільської області та з Донецької області рухалися провокатори, які мали відношення, з одного боку, до "ДНР/ЛНР", з іншого боку - Придністров'я. Ми їх м'яко попереджали. Ми контролювали там ситуацію", - зазначив Тандіт.

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Одночасно він підкреслив, що духовенство УПЦ МП було налаштовано конструктивно.

"Ми дали зрозуміти, що будемо жорстко присікати будь-які спроби використовувати "хресний хід" у будь-яких провокативних цілях. Скажу, що з боку наших добровольчих батальйонів і патріотичних рухів теж було розуміння, і ця ситуація була лише доказом того, що у людей дійсно велике серце", - підсумував радник глави СБУ.