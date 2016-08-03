У Львові п'яний водій маршрутки влаштував дві ДТП (фото, відео)

У Львові у вівторок ввечері, 2 серпня, п’яний водій маршрутки зачепив автомобіль Mazda, а також в’їхав у фасад будинку. Про повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова.

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«Вчора увечері, до патрульних надійшов виклик від власника автомобіля Mazda, про те, що маршрутка №50 зачепила його автомобіль на вулиці Личаківській і поїхала далі. Ще один виклик про згаданий громадський транспорт надійшов від очевидців, які бачили як водій в‘їхав у фасад будинку в місті Винники на вулиці Івасюка», - йдеться у повідомленні поліції.

Коли інспектори зупинили маршрутку на вулиці Личаківській, пасажирів у ній не було.

Водій перебував з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння. Перевірка на пристрої драгер встановила – 2,26 проміле, зазначають у поліції.

На водія маршрутки склали протоколи за керування у нетверезому стані, за скоєну ДТП, за втечу з місця ДТП. Окрім, того на водія винесли постанову за керування транспортним засобом без необхідних документів.