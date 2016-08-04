На Львівщині випав з восьмого поверху і загинув 4-річний хлопчик

У місті Червоноград на Львівщині 4-річний хлопчик загинув через недогляд батьків.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, 3 серпня близько 14.30 дитина випала з балкону квартири на 8-му поверсі будинку і від отриманих травм померла.

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Як встановили правоохоронці, батьки загиблого хлопчика, 46-річний та 37-річна жителі Червонограда, цього дня залишили дітей у квартирі без нагляду і пішли у своїх справах. Хлопчик вийшов на балкон, звідки випав на землю.

Сусіди родини повідомили, що батьки дитини часто залишають дітей без нагляду і зловживають спиртними напоями.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 166 КК України (злісне невиконання батьками обов'язків з догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки), що передбачає покарання обмеженням волі на строк від двох до п'яти років.