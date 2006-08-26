На Кременчуцькому сталеливарному заводі змінилося керівництво

Нове керівництво Кременчуцького сталеливарного заводу не має ніякого стосунку до конфлікту, який закінчився зміною охорони підприємства. Про це кореспондентові УНІАН заявив голова правління підприємства Дмитро ЧЕРНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, нове керівництво представляє акціонерів, які володіють 60 відсотками акцій заводу, а право змінити керівництво було підтверджене на чотирьох зборах акціонерів. Таким чином, йдеться не про конфлікт на заводі, а про відновлення законних прав власності мажоритарних акціонерів.

Про це свідчить і той факт, що міліція не втручалася в з`ясування корпоративних відносин між мажоритарними і міноритарними акціонерами, і лише здійснювала діяльність з охорони громадського порядку.

Довідка УНІАН. 17 травня 2006 року відбулися позачергові збори акціонерів ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», відповідно до рішення якого головою правління підприємства було обрано Д.ЧЕРНЕНКА.

15 червня 2006 року Жовтневим районним судом Дніпропетровська винесено рішення, яке на даний час набуло чинності і яке забороняє кому-небудь перешкоджати Д.ЧЕРНЕНКУ виконувати обов`язки голови правління цього підприємства.

31 липня 2006 року Кіровським райсудом Дніпропетровська винесено рішення, яке також набуло чинності, щодо встановлення факту рішень, прийнятих на загальних зборах акціонерів від 17 травня, зокрема, щодо обрання головою правління Д.ЧЕРНЕНКА.

Відповідно до наказу по ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» № 1-до від 25 серпня 2006 року «Про вступ до повноважень голови правління», Д.ЧЕРНЕНКО з 25 серпня приступив до виконання своїх посадових обов`язків – голови правління ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод».