Міносвіти знімає вимоги щодо знання напам'ять в 1-2 класах таблиці додавання та віднімання в межах 10-20

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні на колегії МОН. «З програми 1-2 класу знято вимоги щодо знання напам'ять таблиці додавання та віднімання в межах 10-20. Ми лишали там тільки до 5. Вони в третьому класі це вивчать», - сказав заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей.

Крім того, за його словами, знімається фіксована кількість годин для вивчення тем. Зокрема, передбачено, що вчитель, виходячи з того, які перед ним діти за рівнем освіти, сам визначатиме кількість годин для вивчення певної теми.

Також скасовується кількісний показник темпу читання, тобто йдеться про нині діючі норми щодо кількості слів на хвилину читання.

Хобзей повідомив, що передбачено серйозні зміни у вивченні іноземної мови в початкових класах. Він зазначив, що “ми відтягнули письмо на дальший термін, зате буде розвиток мовлення, додали сучасні теми для обговорення”, а також вивчення тем, які дозволяють висловити дітям свій емоційний стан.

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Він наголосив, що змінами передбачено вилучити з літературного читання “неактуальних радянських авторів і залучити нових авторів”.

Крім того, за його словами, в рамках декомунізації вилучено з предмету «музичне виховання» низки пісень, зокрема, “Вниз по матушке по Волге», «Священная война».

Він підкреслив, що передбачено зняти дублювання тем з таких предметів, як “Основи здоров'я”, “Я і Україна” та “Природознавство”.

За його словами, також передбачені зміни у вивченні української мови, зокрема в 1-2 класах знято вивчення складних тем щодо умовного позначення слів та речень, а також складання речень за схемами, яке “батьки називали азбука Морзе”.

Хобзей повідомив, що програму пропонується змінити на 5-10%. “Це не є кардинальні зміни, бо підручники і стандарти були фіксовані”, - зазначив він.