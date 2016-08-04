У Сімферополі невідомі штурмували офіс адвокатів кримських татар
Адвокат Еміль Курбедінов, який є захисником переслідуваних російськими силовиками у Криму кримських татар, заявляє, що в Сімферополі невідомі намагалися увірватися в офіс, де він працює разом з іншими колегами.
«На даний момент невідомі особи, імовірно, силовики, намагаються увірватися в офіс колегії адвокатів, де я працюю. Я перебуваю в Ростові», – написав він у Facebook.
У коментарі для Крим.Реалії Курбедінов пов’язав атаку на офіс адвокатів зі своєю професійною діяльністю.
«У приміщенні перебувають адвокатські досьє і інформація, що містить адвокатську таємницю», – сказав він.
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За його даними, його помічниці, що перебували в офісі, під час спроби нападу замкнулися всередині, а коли невідомі відійшли, помічниці вийшли з офісу і замкнули його. Адвокати мають намір подати про спробу нападу заяву до поліції.
Еміль Курбедінов нині перебуває в Ростові-на-Дону, де бере участь у судовому процесі у справі чотирьох кримчан, звинувачених у причетності до руху «Хізб-ут-тахрір». Правозахисна організація «Меморіал» визнала їх політичними в’язнями.
У російській справі про членство в «Хізб-ут-тахрір» проходить загалом 14 кримчан.