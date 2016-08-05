У Генпрокуратурі заявили про вилучення документів у НАБУ під час обшуку

Про це повідомляє прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

"Генеральна прокуратура України розслідує факт незаконного прослуховування фізичної особи в рамках кримінального провадження, яке розслідує НАБУ. З метою вилучення документів, які дозволять встановити винних осіб, ГПУ проведена виїмка документів. Проводяться необхідні слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

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У свою чергу в НАБУ заявляють, що обшук співробітники ГПУ так і не провели, документи не вилучалися.

За інформацією ЗМІ, слідчі пред'явили рішення суду про проведення обшуку. Підставою стало розслідування про незаконне прослуховування співробітниками НАБУ телефонних розмов. Чиї розмови прослуховували, не повідомляється, оскільки НАБУ не пускає слідчих. На місце подій викликали силовиків спецпідрозділу "Альфа".