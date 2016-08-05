Онищенко запросив детективів допитати його у Лондоні

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я на законних підставах живу в Лондоні, у мене тут низка справ, в тому числі юридично готуюся до участі в судовому процесі щодо анонсованої процедури спроби моєї екстрадиції. Крім того, орган слідства має мої контакти в Лондоні, а також контакти юридичної фірми, що представляє мої інтереси. Формально повістки я не отримував. Але, як і раніше, я готовий до слідчих дій і ще раз запрошую детективів і прокурорів на зустріч в Лондоні. При допиті, відповім на всі без винятку запитання. І розвію всі претензії до мене", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яка заподіяла шкоду державі в розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування". Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, покинув Україну. Генеральний прокурор Юрій Луценко 27 липня підписав повідомлення про підозру Онищенко. 29 липня Національне антикорупційне бюро України Онищенко викликало на допит у якості підозрюваного 2 серпня на 11:00, однак він не з'явився.