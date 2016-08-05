Луценко допускає проведення обшуків в СБУ у справі про незаконне прослуховування

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

При цьому Луценко вважає перебільшеною реакцію громадськості через обшук в НАБУ.

Генпрокурор прогнозує, що у справі про прослуховування загрожує дисциплінарна, а не кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, в НАБУ з обшуком з'явилася Генпрокуратура у справі про незаконне прослуховування. Як повідомили в НАБУ, вони роз'яснили неспроможність підозр, оскільки поки права на автономне прослуховування неї мають. У НАБУ заявляють, що обшук проведено не було, і прокуратура нічого не вилучала.

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У Прокуратурі, у свою чергу, повідомили про те, що в ході обшуку в НАБУ були вилучені документи.

У НАБУ наполягають на тому, що претензій до них бути не може і пов'язують спробу обшуку із розгляд у ВР законопроекту про автономне прослуховування.

Як повідомлялося, Антикорупційний комітет Ради схвалив законопроект, який дозволяє Національному антикорупційному бюро (НАБУ) вести самостійне прослуховування каналів зв'язку.