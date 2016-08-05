У Львівському військовому госпіталі відгуляли весілля (фото)

У Львові у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону відбулася перша в історії цього військово-лікувального закладу подія – військове весілля.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Пацієнт військового госпіталю, колишній боєць АТО сумчанин старший сержант Сергій Ющенко одружився з луганчанкою Катериною, нині – курсантом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, з якою познайомився, виконуючи завдання в районі проведення АТО.

«Сергій до війська пішов добровольцем, до армії навчався на будівельника та деякий час пропрацював на будівництві. Також у його активі – два роки строкової служби та 6 років служби за контрактом у Сумському прикордонному загоні», йдеться у повідомленні.

8 травня цього року, виконуючи бойові завдання в районі населеного пункту Кримське, сержант Ющенко отримав мінно-вибухову травму.

Полковник медичної служби Олександр Алєксєєв, який лікує Сергія, розповів, що динаміка одужання пацієнта позитивна. І незважаючи на травму нижньої ділянки хребта, військовослужбовець зможе ходити, якщо буде багато та наполегливо займатись із реабілітологами.

Спочатку Катерина та Сергій не планували пишної церемонії. Однак знайомі, які опікувались пораненим бійцем, вирішили зробити їм сюрприз та залучили до організації свята одну з івент-агенцій Львова.

У невеличкому скверику на території госпіталю обладнали весільну альтанку, було багато квітів, повітряних кульок, жива музика та безліч гостей.

Під щирі оплески молоді стали на рушник, розділили коровай та обмінялися обручками. А на завершення – запустили в небо повітряні кульки із побажаннями.