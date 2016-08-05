Поліція затримала підозрюваного у вбивстві львівського водія BlaBlaCar

Про це повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе у Фейсбук.

«Щодо розслідування справи Тараса Познякова («Блаблакар»): Вчора поліцією в Хмельницькій області було затримано Дмитра Голуба. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених пунктами 6 і 12 частини 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України»,- написала Деканоідзе.

Читайте такожНебезпечна подорож: Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні львівського водія BlaBlaCar

За її словами, сьогодні Києво-Святошинський районний суд Київської області ухвалив рішення про тримання Голуба під вартою - 60 діб до 2 жовтня 2016.

Оперативно-розшукові та розшукові заходи тривають.

Як повідомляв УНІАН, поліція оголосила Познякова в розшук 5 квітня. За словами керівника прес-служби ГУ Національної поліції у Львівській області Світлани Добровольської, 4 квітня мати 25-річного хлопця звернулася в поліцію із заявою про те, що її син поїхав до Києва і не виходить на зв'язок. У Львові колеги Познякова, який працював в одному з районних судів, розповіли, що напередодні поїздки він взяв одноденну відпустку.

12 квітня стало відомо, що правоохоронці знайшли автомобіль, на якому Позняков їхав до Києва з попутниками. Розшукуваний автомобіль «Ауді А-6» виявили в одному з гаражів у Києво-Святошинському районі.