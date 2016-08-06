До кінця року Генштаб планує прийняти до ЗСУ близько 20 тисяч контрактників - Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час засідання комітету реформ оборонного відомства сьогодні у Києві.

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«Нами забезпечено стійку тенденцію зростання кількості військовослужбовців військової служби за контрактом. В середньому щомісяця кількість контрактників збільшується на 6 тис. осіб. На цей час їх чисельність становить 43 тис. 509 осіб. Генеральний штаб прогнозує до кінця 2016 року залучити до військової служби за контрактом ще близько 20 тис. осіб», - заявив він.

Також Полторак зауважив, що в Україні створено оперативний резерв першої черги – понад 83 тис. осіб.

«Це дало змогу відмовитись від наступної черги часткової мобілізації та в принципі вже завершити звільнення 5-ї хвилі мобілізації», - резюмував Полторак.