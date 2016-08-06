До кінця року Генштаб планує прийняти до ЗСУ близько 20 тисяч контрактників - Полторак
Генеральний штаб Збройних сил України відмовився від наступної хвилі часткової мобілізації через зростання кількості контрактників та формування оперативного резерву першої черги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час засідання комітету реформ оборонного відомства сьогодні у Києві.
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«Нами забезпечено стійку тенденцію зростання кількості військовослужбовців військової служби за контрактом. В середньому щомісяця кількість контрактників збільшується на 6 тис. осіб. На цей час їх чисельність становить 43 тис. 509 осіб. Генеральний штаб прогнозує до кінця 2016 року залучити до військової служби за контрактом ще близько 20 тис. осіб», - заявив він.
Також Полторак зауважив, що в Україні створено оперативний резерв першої черги – понад 83 тис. осіб.
«Це дало змогу відмовитись від наступної черги часткової мобілізації та в принципі вже завершити звільнення 5-ї хвилі мобілізації», - резюмував Полторак.