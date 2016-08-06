ЄСПЛ почав розглядати скаргу проти України у справі про катастрофу MH17 на Донбасі - ЗМІ

Як повідомляє російський "Комерсант", позов подали родичі загиблих пасажирів громадяни Німеччини, посилаючись на те, що українська влада не закрила повітряний простір над територією, де проходили бої між силами АТО і бойовиками самопроголошених Донецької та Луганської народних республік (ДНР і ЛНР).

Як зазначає видання, на сайті ЄСПЛ опубліковано рішення про комунікацію скарги по справі "Йоппа та інші проти України". Заявниками є громадяни Німеччини Олена Йоппа, мешканець Австралії Тім Лаушет, а також Кріс і Деніза Кенке. У своїй скарзі вони стверджують, що "літак був під контролем української служби повітряного транспорту і управлявся ліцензованим і кваліфікованим екіпажем", а українська влада не змогли захистити життя їх родичів тим, що "не повністю закрила повітряний простір над регіоном, в якому триває військовий конфлікт і через який проходив рейс MH17".

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Посилаючись на адвоката позивачів Ельмара Гимуллу, ЗМІ повідомляли, що заявники вимагають від України компенсацію в €1 млн.

Також наголошується, що тепер заявники повинні переконати ЄСПЛ, що вони вичерпали засоби правового захисту в українських судах, як вимагає Європейська конвенція з прав людини. При цьому аналогічний позов родичів жертв MH17 проти Володимира Путіна і Росії ЄСПЛ поки розглядати не почав.

"Україна не винна у загибелі літака, збитого з неконтрольованої території системою "Бук"'. На той момент ми не мали інформації про те, що ця система була поставлена в Донбас з території Росії, і вважали великі висоти безпечними для польотів. Ми не несемо відповідальності за дії так званої влади неконтрольованих територій і не можемо бути відповідачами за позовами родичів жертв авіакатастрофи", - у свою чергу розповіло "Комерсанту" джерело, близьке до Кабінету міністрів України.

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Співрозмовник видання також нагадав, що "президент України відвідав з візитом Малайзію, тому що вона є ключовою країною для організації міжнародного суду над Росією по збитому Boeing МН17". "Держвізит забезпечив найвищий рівень переговорів. Це важливо у контексті продовження санкцій проти Росії", - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, контрольованою РФ терористичною організацією "ДНР".

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

У свою чергу прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Тун Разак заявляє, що Спільна слідча група у складі України, Австралії, Бельгії, Нідерландів та Малайзії планує до кінця 2016 року завершити кримінальне розслідування про обставини цієї катастрофи.