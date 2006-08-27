Ющенко погодився із закриттям Одеського інституту Сухопутних військ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що погодився з пропозицією Міністерства оборони про створення у Львові єдиного вищого навчального закладу для підготовки фахівців Сухопутних військ Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з пресою на урочистих заходах з нагоди 150-річчя Івана Франка у селі Нагуєвичі Львівської області.

«Я прийняв пропозицію Міноборони щодо створення у Львові Інституту Сухопутних військ і перенесення його з Одеси. І цей інститут буде створений. Я просив би владу про швидке вирішення цього питання і переконаний, що найближчим часом воно вирішиться», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, торік рішенням колегії Міністерства оборони, а згодом і постановою Кабінету Міністрів України було прийняте рішення про створення у Львові єдиного вищого навчального закладу для підготовки фахівців Сухопутних військ Збройних сил України.

Пізніше до Верховної Ради надійшов лист від офіцерів Одеського інституту Сухопутних військ з проханням залишити цей навчальний заклад у системі військової освіти.

23 серпня уряд створив робочу групу для вивчення доцільності розформування Одеського інституту Сухопутних військ.