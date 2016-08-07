На Львівщині невідомі спалили автомобіль секретаря Сколівської міськради

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, 6 серпня о 04.00 у Сколівського відділення поліції надійшло повідомлення від районного відділу ДСНС про те, що на вулиці Черемшини горить легковий автомобіль. Також до правоохоронців звернулася 49-річна жителька міста Сколе, яка повідомила, що невідомі особи з 03.00 до ночі 03.35 дісталися на її територію приватного домоволодіння і здійснили підпал її автомобіля Skoda Fabia, 2002 року випуску. Вогонь повністю знищив іномарку.

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Правоохоронці вилучили з місця події пляшку і сірники. Призначено низку експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення чужого майна вчинене шляхом підпалу,- карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років).

На офіційній сторінці у Фейсбук політичної партії «Воля» повідомляється, що був здійснений підпал автомобіля секретаря Сколівського міської ради Ольги Щуревич, яка також є координатором партії «Воля» у Сколівському районі. У повідомленні також зазначається, що підпал автомобіля міг бути «з-за конфлікту з міським головою Сколе».