У центрі Одеси зі столітнього будинку обвалилися два балкона (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 7 серпня в 19.03 в службу порятунку «101» надійшла інформація про те, що на вул. Маразліївської обвалилися балкони будинку.

Для ліквідації наслідків обвалу і запобігання подальшого руйнування на місце події виїхало підрозділ 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Одеси.

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«Як з'ясувалося, обвалилася конструкція балкона на 4-му поверсі. Падіння плити четвертого поверху викликало обвал балкону, який знаходився нижче - на 3-му поверсі. Балкон, розташований на 2-му поверсі, не обвалився, однак на нього впали частини конструкції верхніх балконів», - повідомили в прес-службі.

Рятувальники за допомогою бензорізу зрізали металеву перегородку на балконі 2-го поверху і розчистили його від завалів. Причини обвалу встановлюються.

П'ятиповерховий будинок відомого у свій час домовласника і промисловця Я. Наума був побудований в 1913 році на одній з найпрестижніших вулиць старої Одеси і став першою самостійною роботою архітектора Якова Гольденберга.

Як повідомляв УНІАН, увечері 7 серпня в Одесі і частини Одеської області був ураган, що супроводжувався зливою і градом.