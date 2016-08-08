СБУ викрила держпідприємство з переробки брухту у розкраданні на суму 10 мільйонів гривень
Служба безпеки України викрила схему розкрадання державного майна на 10 млн грн під час переробки брухту від військового обладнання.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.
«Схему розкрадання державного майна в особливо великих розмірах під час переробки військового обладнання та устаткування викрила у Дніпрі Служба безпеки України. Керівництво дніпровського державного підприємства з переробки брухту та відходів приймало на утилізацію списані металеві вироби із вмістом золота, срібла, міді та паладію», - йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, лабораторія підприємства визначала занижені обсяги вилучення дорогоцінних та кольорових металів, після чого відходи відправлялися на переробку до комерційної структури з Покровська (колишній Красноармійськ) Донецької області.
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«Там ділки переробляли брухт та повертали на користь держави значно занижений відсоток дорогоцінних та кольорових металів. Незаконний прибуток, що виникав внаслідок внесення до фінансово-господарської документації неправдивих даних, залишався у розпорядженні власників комерційної структури та розподілявся між учасниками злочинної оборудки. За попередніми підрахунками, зловмисники встигли завдати шкоду державі на понад 10 млн грн», - наголосили у відомстві.
Зазначається, що СБУ, прокуратура та поліція провели одночасні обшуки на задіяних у протиправній схемі підприємствах Дніпра та Покровська.
У результаті було вилучено понад 380 кг дорогоцінних металів вартістю до 6 млн грн, понад 10 тонн кольорових металів вартістю більше 1 млн грн, кілька тонн металовмісної сировини, засоби таємного зняття інформації, зброю та фінансово-господарську документацію.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.