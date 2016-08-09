В Одесі розбили меморіальну табличку на честь Героя Радянського Союзу
Невідомі вандали розбили меморіальну табличку Герою Радянського Союзу гвардії генерал-майору Андрію Ратову, встановлену на стіні будинку по проспекту Шевченка, 6/5 (фізично розташованому на проспекті Гагаріна).
Про це повідомляє «Думська» з посиланням на очевидців.
Інцидент стався у ніч на 9 серпня.
Генерал-майор Ратов — радянський воєначальник, артилерист. Учасник Першої світової, Громадянської, радянсько-фінської та Другої світової воєн, а також збройного конфлікту біля озера Хасан та «визвольного» походу в Західну Україну і Білорусь.
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На фронтах Другої світової знаходився з червня 1941 року. Будучи командиром артилерійського полку, відзначився під час оборонних боїв на річці Міус в лютому 1943 року.
Ратов жив у будинку по проспекту Шевченка, 6/5 з 1957 року до своєї смерті у 1978 році.
Похований на Другому Християнському кладовищі в Одесі.