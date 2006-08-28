Сьогодні православні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці

Сьогодні православний світ відзначає свято Успіння Пресвятої Богородиці, або, як говорять в народі – "Першу пречисту".

Свято Успіння Пресвятої Богородиці - день кончини Діви Марії. Після здійснення Господом спасіння роду людського і вознесли Його на Небо, Пречиста і Преблагословенна Діва Марія, Матір Божа і Заступниця нашого порятунку, жила досить тривалий час серед перших християн.

"Одного разу небесний посланник передав Пресвятій Богородиці, що через три дні вона відійде до Христа Бога, що над Нею не матиме влади смерть тілесна і що Вона, ніби сном заснувши смертю на короткий час, скоро, ніби прокинувшись, повстане і побачить при світлі лиця Господня безсмертну славу і життя вічне."

В час кончини незвичайне світло осяяло кімнату, де лежала Божа Матір: Сам Господь Ісус Христос, оточений Ангелами, явився і прийняв Її пречисту душу.

В свято Успіння Церква прославляє Богородицю, яка, прийнявши під своє заступництво рід людський, просить за нас перед Самим Богом.

Восени відзначають три "Пречисті", про які в народі кажуть так: "Перша Пречиста жито засіває, друга – дощем поливає, а третя – снігом вкриває".