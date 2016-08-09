Геращенко пояснив, чому окупанти закривають пропускні пункти до Криму

Про це заявив нардеп Антон Геращенко, передає "112 Україна".

За його інформацією, кримський уряд побоюється, що дезертири стануть джерелом інформації для української влади.

"На території тимчасово окупованого півострова Крим відбувся захід, а саме дезертирували солдати з російської військової частини, разом із зброєю, сталася перестрілка, і вони зараз відловлюють своїх дезертирів, оскільки вони переймаються, що дезертири можуть потрапити на територію України і стати цінними джерелами інформації про ситуацію в Криму і про моральний дух російських військ, тому вони переживають, щоб ці хлопці не потрапили в Україну. І для цього перекривають в'їзди-виїзди в Крим", - заявив Геращенко.

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